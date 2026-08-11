Lesung und Gespräch: "Mein Körper - wessen Entscheidung?"

Anlässlich des Safe Abortion Day liest die Autorin Sibel Schick aus ihrem aktuellen Buch „Mein Körper - wessen Entscheidung?“.

Dass Schwangerschaftsabbrüche Leben retten können, hat die Wahlberlinerin am eigenen Leib erfahren – ebenso wie die massiven Widerstände, gegen die sie vor dem rettenden Eingriff ankämpfen musste. Ihr Buch macht unmissverständlich klar, dass körperliche Selbstbestimmung keine Privatsache ist. Ob und unter welchen Bedingungen Menschen Kinder bekommen wollen, ist hochpolitisch. Dennoch wird reproduktive Freiheit bis heute kriminalisiert und der Zugang zu medizinischer Versorgung staatlich reglementiert – auch in Deutschland. In einer Zeit, in der die Gesellschaft spürbar nach rechts rückt, wird der gebärfähige Körper zunehmend zum Politikum. Die 1985 in Antalya geborene freie Autorin, Journalistin und Kolumnistin, die seit 2009 in Deutschland lebt und sich seit Jahren scharfinnig mit Feminismus, Rassismus und Türkeipolitik auseinandersetzt, liefert hierzu eine bestechend kluge Analyse. Berührend und zugleich kämpferisch zeigt Schick, warum mit unseren Körpern keine Politik gemacht werden darf und dass echte Gerechtigkeit letztlich nur in einer gemeinsamen Befreiung liegt.