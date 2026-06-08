Lesung und Gespräch mit Maren Kames

Das Hermann Hesse Museum lädt alle Literaturinteressierten zu einer Lesung mit der preisgekrönten Schriftstellerin und Übersetzerin Maren Kames ein. Die 74. Hermann‑Hesse‑Stipendiatin wird aus ihren Werken lesen und Einblicke in ihr literarisches Schaffen geben.

Maren Kames wurde 1984 in Überlingen am Bodensee geboren und ist in Baden-Württemberg und Hessen aufgewachsen. Sie lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Berlin. Kames studierte Kulturwissenschaften, Philosophie und Theaterwissenschaft an den Universitäten Tübingen und Leipzig, im Anschluss am Institut für Literarisches Schreiben in Hildesheim. Ihre Bücher Halb Taube Halb Pfau (2016), Luna Luna (2019) wurden viel beachtet und mehrfach ausgezeichnet, beide wurden als Hörspiele und für die Bühne adaptiert. Luna Luna war 2020 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Im selben Jahr wurden ihr für ihr bisheriges literarisches Gesamtwerk der Literaturpreis Text und Sprache des Kulturkreises der Deutschen Wirtschaft sowie der erstmals vergebene Literaturpreis der Landeshauptstadt Wiesbaden zugesprochen. Mit Hasenprosa (Suhrkamp Verlag, 2024), ihrem ersten Roman, stand sie auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises, des Wilhelm Raabe-Literaturpreises und des Fontan-Literaturpreises. Neben ihrer eigenen schriftstellerischen Tätigkeit übersetzt Maren Kames seit vielen Jahren die Theaterstücke der israelischen Dramatikerin Sivan Ben Yishai aus dem Englischen. Auch in Calw wird sie unter anderem an einer Übersetzung arbeiten, einem Roman der britischen Gegenwartsautorin Susie Boyt, einer Urenkelin Sigmund Freuds.

Moderiert wird der Abend von Dr. Jan Bürger, der mit der Autorin über ihr Werk, ihre Arbeitsweise und aktuelle Projekte ins Gespräch kommen wird. Dr. Jan Bürger arbeitet am Deutschen Literaturarchiv Marbach. Er ist Mitbegründer von PEN Berlin, Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland und der Freien Akademie der Künste in Hamburg sowie der Findungskommission der Hermann-Hesse-Stiftung.