Lesung und Gespräch mit Quizgott Sebastian Jacoby

Auf Einladung des Kunstvereins Tauberbischofsheim kommt Sebastian Jacoby am Freitag, 1. Oktober 2021, 20 Uhr zu einer aufgelockerten Lesung anlässlich des Erscheinens seines Buches „So werden Sie zum Quizzgott“ in den „Engelsaal“ (Blumenstr. 5, hinter dem Rathaus). Sein Buch kann man abends im Engelsaal erwerben und signieren lassen.Wer würde nicht gerne bei einem Fernsehquiz das große Rad drehen und einen ordentlichen Geldbetrag gewinnen ? Dem mittlerweile zum Quizgott avancierten Sebastian Jacoby ist dies gelungen und hat ihm durch seinen Einsatz als „Jäger“ in der ARD-Sendung „Gefragt – Gejagt“, dessen fester Bestandteil er seit 2013 ist, sogar zu einer Fernsehkarriere verholfen.

Seit 2007 nimmt Sebastian Jacoby jedes Jahr mit großem Erfolg an Quizweltmeisterschaften teil. Mit seinem Buchdebüt will er seine Leidenschaft nun auch an den Leser weitergeben und der Öffentlichkeit einen Einblick in die Welt des Quizzens gewähren. Man erfährt, warum stures Auswendiglernen selten weiterbringt und wie man sein Allgemeinwissen erweitern kann. Außerdem gewährt er einen Blick hinter die Kulissen, mit allen Infos rund um die Jäger aus "Gefragt - Gejagt".