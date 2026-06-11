Lesung und Gespräch mit Robert Menasse

Robert Menasse, einer der bedeutendsten zeitgenössischen österreichischen und europäischen Schriftsteller, widmet sich den realen Herausforderungen der Europäischen Union als ein komplexes und ambivalentes Projekt.

Besonders sichtbar wird dies in seiner Trilogie der sogenannten „EU - Romane“ – „Die Hauptstadt“ (2017), „Die Erweiterung“ (2022) sowie einem dritten, derzeit in Arbeit befindlichen Roman – ebenso wie in der kürzlich erschienenen Novelle „Die Lebensentscheidung“.

Franz Fiala kündigt impulsiv seinen Job bei der EU‑Kommission und verheimlicht seiner 89‑jährigen Mutter den vorzeitigen Ruhestand sowie seine Krebsdiagnose, die ihm nur ein Jahr Leben vorgibt. Er entscheidet, die Krankheit bis zu ihrem Tod zu verbergen, damit sie nicht mit seinem Leiden konfrontiert wird – sein letzter „Überlebenskampf“ wird zur eigentlichen Lebensentscheidung.