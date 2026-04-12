Lesung und Gespräch mit Tina Stroheker: über & über - Texte mit Anlass

Neben ihren literarischen Arbeiten hat Tina Stroheker immer wieder bei unterschiedlichsten Gelegenheiten und zu verschiedenen Themen ihre Stimme erhoben. Eine Vielzahl dieser Texte hat sie nun in dem Band „über & über – Texte mit Anlass“ veröffentlicht. So verschieden wie die Anlässe sind auch die hier besprochenen Themen: Literatur, Kunst, Gesellschaftspolitisches. Ebenso verschieden sind dabei die Formen der gesammelten Texte: Reden, Essays, Interviews, Notate. Diese Neben-Texte haben für die Autorin eine große Bedeutung. Sie sind oft mit ihrer täglichen Umgebung verbunden, entstehen auf Anfrage oder als Reaktion auf bestimmte Ereignisse, jedenfalls immer „mit Anlaß“. Ergänzt werden die Texte durch Stimmen über Tina Stroheker. An diesem Abend erlaubt nicht nur die Lesung aus dem Buch einen Blick auf ihr Leben, sondern die Autorin kommt auch mit Benjamin Decker (Stadtbücherei ) über die Texte ins Gespräch.