Lesung und Musik mit Cornelia Bernoulli und Karina Erhard Im Mittelpunkt stehen die Schweizer Exiljahre der avantgardistischen Dichterin und Zeichnerin Else Lasker-Schüler zwischen 1933 und 1939.

Die aus Briefen, Prosatexten und Gedichten zusammengestellte Textcollage von Cornelia Bernoulli ist eine Annäherung an Else Lasker- Schülers fantastische Sprach- und Fabulierlust und gibt Einblicke in die Sehnsüchte, Freuden, Sorgen und Hoffnungen des Emigrantenlebens. In gegenseitiger Kommunikation lässt Karina Erhard sich von den Texten inspirieren und improvisiert mit Querflöte und Loopgerät dazu eigene Klangwelten.

Cornelia Bernoulli – Texte

Karina Erhard – Querflöte