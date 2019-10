Lesung und Poetry-Slam

Rita Apel war bis 2016 Grundschullehrerin und hat das Vorlesen viele Jahre lang in jeder Frühstückspause geübt. Sie liest auch gern für Erwachsene, und zwar auf Lesebühnen und bei Poetry Slams.

Seit 2003 slammt Rita Apel im Lagerhaus Bremen, in letzter Zeit auch sehr erfolgreich an anderen Orten. 2014 siegte sie bei den Landesmeisterschaften für Bremen und Niedersachsen im Poetry Slam. 2018 kam sie bei den deutschsprachigen Meisterschaften ins Halbfinale. Ihre Texte sind oft lustig, aber auch nachdenklich bis kritisch und verarbeiten den ganz normalen Wahnsinn in ihrem Berufs- und Alltagsleben.

In der Ankündigung des 3. Jenaer Hörsaalslams schrieb Friedrich Herrmann über sie: „... Ihre Texte sind präzise, wohl durchdacht, brüllend komisch und man wundert sich kein bisschen, dass die ergraute Dame über Jahre hinweg alles von den Bühnen gefegt hat, was an Jungvolk gegen sie aufzubegehren versucht hat.“