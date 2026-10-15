Lesung und Werkstattgespräch mit Miriam Carbe

Miriam Carbes autofiktionaler Roman stellt uns vier Generationen schreibender Frauen vor.

Verbunden sind sie durch wiederkehrende Erfahrungen von Entwurzelung, Statusverlust und Ausgrenzung, beginnend bei ihrer Dresdner Urgroßmutter Margarethe, bis zu ihr selbst, uneheliches schwarzes Kind, das nach dem Willen ihrer Großmutter nie hätte geboren werden sollen – nicht die erste ‚unerwünschte Tochter‘ in diesem bewegenden Buch.