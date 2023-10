Lesung: Ursula Poznanski „Oracle“

Die Spiegel-Bestseller-Autorin erzählt hochspannend und voller Wendungen vom Dilemma eines modernen Orakels: Was wäre, wenn die Zukunft in der Gegenwart Spuren hinterlässt?

Was wäre, wenn die Zukunft in der Gegenwart Spuren hinterlässt? Als Kind hat Julian merkwürdige Visionen. Jahre später wird er mit einer schockierenden Erkenntnis konfrontiert. Einige seiner Visionen scheinen wahr geworden zu sein. Sieht er Schatten, die die Zukunft vorauswirft? Könnte er also schlimme Ereignisse verhindern? Oder tritt er damit noch größere Katastrophen los? Die Spiegel-Bestseller-Autorin Ursula Poznanski erzählt hochspannend und voller Wendungen vom Dilemma eines modernen Orakels. Ursula Poznanski begeistert mit Ihren Jugendromanen und Thrillern seit Jahren eine große Fan-Gemeinde. Ihr Debut-Roman Erebos gewann den deutschen Jugendliteraturpreis. Inzwischen schreibt sie auch Thriller für Erwachsene, die genauso regelmäßig auf den Bestsellerlisten zu finden sind. Ihre Lesungen sind Veranstaltungen für alle Altersgruppen. Sie lebt mit Ihrer Familie in Wien.