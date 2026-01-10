Lesung: Verbinden statt spalten

Warum uns mehr eint als trennt: In ihrem neuen, hochaktuellen Buch räumt die renommierte Journalistin, Ärztin und Politikwissenschaftlerin Gilda Sahebi mit gängigen Mythen und Fake Facts zu Spaltung und Polarisierung auf.

Sie entlarvt sie als Lügen, politisch generiert und medial verstärkt, um demokratische Strukturen anzugreifen und zu zerstören und autoritäre Kräfte an die Macht zu bringen und dort zu halten.

Das zeigt sie an den einschlägigen Debatten um Sozialleistungen, Migration, Gendern und Wokeness, Krieg und Frieden sowie Corona. Und sie macht Mut, denn „Streit und Auseinandersetzung ist für eine Demokratie existenziell.

Es geht nicht darum, dieselbe Meinung zu haben – es wäre furchtbar und kontraproduktiv, wenn alle gleich denken würden.

Sondern andere Menschen nicht zum Feind zu erklären.“, so Gilda Sahebi.

Lesung wird von der Autorin Gilda Sahebi gehalten.