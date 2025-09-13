Lesung von Brigitte Lunguieki Malungo

Wie fühlt sich Alltagsrassismus an und was macht er mit den Menschen, die ihn erleben? In bewegenden Kurzgeschichten gibt Brigitte Lunguieki Malungo bei einer Lesung am 13. September Einblick in das Leben Schwarzer Frauen in Deutschland.

Ihr Buch „Meine Haut packt aus“ eröffnet einen ehrlichen, nachdenklichen und kraftvollen Raum für Begegnung und Bewusstsein.

Am Samstag, 13. September, wird die Stadt um eine Stimme reicher: Die Autorin Brigitte Lunguieki Malungo liest aus ihrem autobiografischen Sachbuch „Meine Haut packt aus“ – einem Werk, das aufrüttelt, zum Nachdenken anregt und Perspektiven öffnet. Die Lesung findet im Rahmen der Aktionsreihe gegen Rassismus statt, organisiert von einem breiten Bündnis engagierter Akteurinnen und Akteure aus Stadtverwaltung, Sozialarbeit, Kirche und Zivilgesellschaft.

Die Veranstaltung startet mit Sekt und Snacks um 16:00 Uhr, die Lesung beginnt um 17.00 Uhr.