Lesung von Harald Jähner: "Wolfszeit"

Harald Jähners eindrucksvolle Gesamtschau der ersten zehn Nachkriegsjahre zeigt, wie Deutschland wieder zu sich kam.

Deutschland nach dem Krieg. Ein Land in Auflösung. Besatzer, Freigelassene, Versprengte, Evakuierte, Geflüchtete, Schuldige. Man plündert, stiehlt, legt sich eine neue Identität zu, fängt an bei Null. Aber geht das überhaupt? Wie kann aus diesem Chaos je wieder eine Gesellschaft entstehen? Dem Tod entronnen zu sein, stößt die einen in Apathie, die anderen in eine nie gekannte Daseinsfreude. Das Leben ist aus den Fugen geraten, aber die Menschen mischen sich neu, und wer jung und mutig ist, empfindet das verwüstete Land als Tummelplatz, auf dem er täglich sein Glück suchen muss.