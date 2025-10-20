Lesung von Tad Williams: Die Kinder des Seefahrers

Lesung und Gespräch. Die Geschichte Osten Ards umspannt viele Zeitalter.

Sie zu erzählen brauchte viele Jahre. Aber jetzt hat Tad Williams, der große Meister der Fantasy, das Werk um den einstigen Küchenjungen Simon, der König wird, vollendet und die Fantasywelt ist um ein großes abgeschlossenes Epos reicher! Pünktlich zum Erscheinen der letzten beiden Bände der Osten Ard-Reihe, „Die Kinder des Seefahrers“ Band 1 und 2, kommt der große Erzähler Tad Williams, der Autoren wie Patrick Rothfuss und George R. R. Martin inspiriert hat, nach Deutschland und macht auf seiner Lesereise Halt in Tübingen!

Tad Williams, geboren 1957 in Kalifornien, ist Bestsellerautor und für seine epischen Fantasy- und Science-Fiction-Reihen, darunter Otherland, Shadowmarch, und Das Geheimnis der Großen Schwerter bekannt. Seine Bücher, die Genres erschaffen und bisherige Genre-Grenzen gesprengt haben, wurden weltweit mehrere zehn Millionen Male verkauft.