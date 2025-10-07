Lesung von Wolfgang Alber & Carolin Albers: Literarischer Wegweiser

Osiander Reutlingen Wilhelmstraße 64, 72764 Reutlingen

Die Schwäbische Alb steckt voller Geschichten. Der Autor Wolfgang Alber und die Fotografin Carolin Albers besuchen zwanzig der schönsten literarischen Schauplätze und vergleichen die historische Sichtweise mit der heutigen Perspektive.

Sie folgen Friedrich Hölderlin zum Ulrichstein, erklimmen mit Gustav Schwab den Roßberg und steigen mit Wilhelm Hauff in die Nebelhöhle, streifen mit Amalie Zephyrine durch den Park von Inzigkofen und entdecken Spuren jüdischen Lebens in Buttenhausen. 

So entsteht im Vorübergehen eine schwäbische Literatur- und Geistesgeschichte.

