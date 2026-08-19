Lesung Weckruf Burnout

Der Weg in ein vollkommen neues, friedvolles, gesundes und erfülltes Leben

In dieser Vortragslesung berichtet die Referentin und Autorin mehrerer Bücher offen und persönlich von einem tiefgreifenden Wendepunkt in ihrem Leben: einem Burnout Ende 2011, welcher von schwerer Erschöpfung und Depressionen begleitet war. Dieser Einschnitt wurde zum Ausgangspunkt eines bewussten inneren Veränderungsprozesses.

Im Mittelpunkt stehen dabei Themen wie Selbstreflexion, der achtsame Umgang mit Gedanken und Worten, die Liebe zu sich selbst, das Auflösen alter Verletzungen sowie die Bedeutung von Vergebung – sich selbst und anderen gegenüber. Im Anschluss an die Lesung besteht Gelegenheit für Fragen und Gespräche.