Lesung zum Gedenktag

Anlässlich des Gedenktages der Opfer des Nationalsozialismus lädt Intendant Peter Cahn am 27. Januar 2020 ins Theaterhaus ein. Gemeinsam mit Andreas Harwath, musikalischem Leiter des Landestheaters, wird er in Erinnerungsliteratur, Erfahrungsberichte und Beschreibungen eintauchen, die an den Schrecken der NS-Diktatur erinnern und zugleich das vielfältige Leben vor dem Regime beschreiben. Das Mahnen und Erinnern ist Grundlage dieses Tages.