Monika Zeiner: "Villa Sternbald oder Die Unschärfe der Jahre"

Nach langer Zeit kehrt Nikolas Finck, ein Schulmöbelfabrikantensohn, in sein Elternhaus zurück. Aus dem Wochenende wird ein Jahr.

Er steigt in die Vergangenheit der Familie hinab und beginnt zu erzählen: von seiner Kindheit und der ersten Liebe, von der Erfindung der Columba-Schulbank, dem traurigen Insektenforscher Jean und der glasflügeligen Edith, von nächtlichen Flugstunden mit dem heiligen Sebald und den beiden Frauen, die er vielleicht noch immer liebt. Monika Zeiner, die schon mit „Die Ordnung der Sterne über Como“ für Aufsehen gesorgt hat, schreibt in ihrem neuen Familienroman „Villa Sternbald oder Die Unschärfe der Jahre“ über Kindheit und Erziehung vom Kaiserreich bis heute, über Schuld und Verdrängung, Lüge, Liebe.