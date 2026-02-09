Let´s Dance Filderstadt

Vom Walzer bis zum Tango und vom Salsa bis zum Jive – die Tanz- und Showband Filder-Express sorgt für den rechten Ton. Mit immer aktuellem Repertoire schafft sie die Grundlage für genussvolles und taktsicheres Tanzvergnügen, bei Deutschen Meisterschaften ebenso wie bei Weltmeisterschaften und auf den 300 Quadratmetern Tanzfläche der FILharmonie. Für das leibliche Wohl sorgt mit Kaffee und leckeren Kuchen das Team von better taste / Catering Experts.