Let‘s Party auf dem Gaffenberg

Am 13. Juli ist es wieder soweit: Der Lions Club Heilbronn-Wartberg lädt auch in diesem Jahr wieder zum traditionellen Benefizkonzert ein, das mittlerweile fester Bestandteil des kulturellen Sommerprogramms der Stadt Heilbronn geworden ist.

Die Lions-Band des LC Heilbronn-Franken, die bereits seit 15 Jahren den Rock und Pop der 60er- bis 80er-Jahre spielt, wird den Gaffenberg rocken. In lockerer Freizeitatmosphäre wird im Freien gefeiert, der Veranstaltungsort ist aber auch überdacht. Der Reinerlös der Veranstaltung flißet vollständig in die sozialen Projekte, die der Lions Club Heilbronn-Wartberg unterstützt. Unter anderem fördert er die Wartbergschule in Heilbronn sowie die Grundschule »Am grasigen Hag« in Weinsberg. wol