Let’s Play! Die Bluegrass- und Oldtime Jam

d.a.i. Tübingen Karlstraße 3, 72072 Tübingen, Universitätsstadt

Eine Bluegrass Jam Session ist weit mehr als das bloße Spielen von Liedern – es ist das Zusammenkommen von Musiker*innen mit Banjo, Mandoline, Geige, Gitarre, Resonator-Gitarre und Kontrabass.

Spontan erschaffen die Musiker*innen durch Erfahrung, Zuhören und die Fähigkeit, musikalisch aufeinander einzugehen, etwas Einzigartiges. Grundlegende Kenntnisse des Stils und der Instrumente sind empfohlen. Auch Anfänger*innen sollten sich in die Runde trauen und die Musik erlernen, wie Generationen vor ihnen: Abschauen, Hinhören, Mitmachen.

Info

d.a.i. Tübingen Karlstraße 3, 72072 Tübingen, Universitätsstadt
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Let’s Play! Die Bluegrass- und Oldtime Jam - 2026-02-02 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Let’s Play! Die Bluegrass- und Oldtime Jam - 2026-02-02 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Let’s Play! Die Bluegrass- und Oldtime Jam - 2026-02-02 19:00:00 Outlook iCalendar - Let’s Play! Die Bluegrass- und Oldtime Jam - 2026-02-02 19:00:00 ical

Tags