Let’s Play! Die Bluegrass- und Oldtime Jam

Eine Bluegrass Jam Session ist weit mehr als das bloße Spielen von Liedern – es ist das Zusammenkommen von Musiker*innen mit Banjo, Mandoline, Geige, Gitarre, Resonator-Gitarre und Kontrabass.

Spontan erschaffen die Musiker*innen durch Erfahrung, Zuhören und die Fähigkeit, musikalisch aufeinander einzugehen, etwas Einzigartiges. Grundlegende Kenntnisse des Stils und der Instrumente sind empfohlen. Auch Anfänger*innen sollten sich in die Runde trauen und die Musik erlernen, wie Generationen vor ihnen: Abschauen, Hinhören, Mitmachen.