Let it Rock - ein Musical auf Rollen

Im November wird es laut, mitreißend und emotional: Mit dem Musical auf Rollen „Let it Rock“ kommt eine spektakuläre Show nach Nattheim, die die größten Hits von Queen mit einer spannenden Zukunftsgeschichte verbindet.

Die Handlung führt in eine Welt, in der echte Instrumente längst verschwunden sind und

Musik nur noch künstlich erzeugt wird. Doch einige Mutige geben sich damit nicht

zufrieden. Sie träumen von handgemachter Musik, von echten Klängen und von Songs,

die Menschen berühren.

Im Mittelpunkt stehen die Außenseiter Galileo und Scaramouche. Gemeinsam begeben

sie sich auf die Suche nach dem verloren geglaubten Rock'n'Roll und stellen sich dabei

einem System entgegen, das Individualität und Kreativität unterdrückt. Auf ihrem Weg

begegnen sie skurrilen Figuren, erleben turbulente Abenteuer und entdecken die Kraft

der Musik neu.