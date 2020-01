Let's celebrate - Winterkonzert der Concert Band

× Erweitern Universität Hohenheim/Matthias Mattai Blockflöten 1 Winterkonzert Concert Band

Unter der Leitung von Benedict Schultheiß präsentiert die Concert Band, das sinfonische Blasorchester der Universität Hohenheim, einen Konzertabend mit sinfonischer Blasmusik der Extraklasse. Das Programm unter dem Motto „Let’s celebrate“ widmet sich einigen der vielen verschiedenen Jubiläen, die im Jahr 2020 gefeiert werden. Nach einer feierlichen Eröffnung mit der Celebration Overture von Bruce Broughton folgt mit der 1920 uraufgeführten First Suite for Military Band von Gustav Holst der erste Jubilar. Im Anschluss daran präsentieren wir mit dem Werk Rapsodia Appassionata des an der Musikhochschule Stuttgart tätigen Prof. Axel Ruoff eine tatsächliche Uraufführung, bevor der erste Konzertteil anlässlich des 250. Geburtstags Ludwig van Beethovens mit einer Fantasie über dessen Kanon „Freu dich des Lebens“ aus der Feder von Philip Sparke ausklingt.

Auch im zweiten Konzertteil werden Jubiläen gefeiert. Nach Music for a Festival, einem weiteren Stück von Philip Sparke, entführen wir Sie mit einem Arrangement von Johan de Meij in das Paris der 1880er Jahre, in welchem die vor 110 Jahren veröffentlichte Geschichte des sagenumwobenen Phantoms der Oper spielt. Einige Jahrzehnte später wurde der britische Musiker John Miles geboren, dessen 70. Geburtstag wir mit einem Arrangement seines wohl bekanntesten Songs „Music“ feiern, bevor das Konzert ganz im Zeichen des Beethoven-Jahres mit dem York‘schen Marsch aus der Feder Ludwig van Beethovens endet. Herzliche Einladung! Weitere Infos unter: www.concertband.de

Samstag, 01. Februar 2020, 19:00 Uhr, Filharmonie Filderstadt, Tübinger Str. 40, 70794 Filderstadt

Karten im Vorverkauf: 13 EUR / 8 EUR ermßigt (für Schüler, Studierende, Schwerbehinderte) und an der Abendkasse 15 EUR / 10 EUR ermäßigt

Bitte reservieren Sie Ihre Karten telefonisch unter 0711/459 24072 oder per Mail an unimusik@uni-hohenheim.de