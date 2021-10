Let's Dance - Die Live-Tour 2021

Da die LET'S DANCE LIVE-TOUR im letzten Jahr wegen der bekannten Situation gezwungenermaßen pausieren musste, freuen sich derzeit alle auf eine der emotionalsten Live-Shows des gesamten Jahres.

Allein die Vorstellung, eine Konzert-Arena wieder von innen sehen und betreten zu dürfen, löst bei allen Beteiligten einen innerlichen Freudentanz aus. Bei der kommenden Tour bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer neben der prominent besetzten Jury – Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi – sowie Moderator Daniel Hartwich, auch die Highlights der prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die beliebtesten Profi-Tanzpartnerinnen und Tanzpartner aus den letzten beiden TV-Staffeln (2020/2021) zu sehen.

Auch wenn die Tour erst in drei Wochen startet, können alle Ticketkäuferinnen und Ticketkäufer bereits jetzt aktiv werden und sich auf dem neu eingerichteten Info-Portal unter www.semmel.de/letsdance-infoportal über die unterschiedlichen behördlichen Auflagen in ihrer jeweiligen Tourstadt informieren. Wenn eine personenbezogene Datenerhebung von Besucherinnen und Besuchern zwecks der Rückverfolgbarkeit von Infektionsketten erfasst werden muss, dann kann jeder einzelne bereits durch eine gute Vorbereitung viel bewirken. Es gibt drei Szenarien, wie sich die Zuschauerinnen und Zuschauer vorab einchecken können: Entweder über die EVENTIM-Website, die EVENTIM-CheckIn APP oder klassisch über ein Formular, welches auf dem Info-Portal hinterlegt ist. Jede Mithilfe zählt und wird die örtliche Crew in den einzelnen Städten entlasten, so dass dem Publikum ein reibungsloser Einlass ohne lange Wartezeiten gewährt werden kann.