Let’s Play Board Games!

Alle Spielbegeisterten und Brettspielfans in spe aufgepasst: Einmal im Monat bieten wir einen Board Games Abend in englischer Sprache an! Spielen Sie Klassiker oder auch Neuerscheinungen und verbessern Sie dabei ihr Englisch. Der US-Amerikaner Kevin McCarthy aus Boston leitet den Abend, kennt nahezu alle Regeln und stellt die verschiedenen Games vor. Somit kann gleich losgespielt werden - lästiges Anleitung-Lesen entfällt. Für

Snacks und Getränke ist gesorgt. In entspannter Atmosphäre können neue Bekanntschaften geschlossen und bei spannenden Spielpartien

auf die Probe gestellt werden. Alle Sprachlevel sind willkommen: From beginners to aficionados. Soft drinks and snacks will be offered.

• In English and German with Kevin McCarthy