Let's Swing!

Jeden 1. Samstag von April bis Juli zeigen Monika Tress und Andrea Greul einen Schritt aus der Swing-Ära.

von 10:30 Uhr bis 10:45 Uhr, danach freies Tanzen, Zusammensein, Weiterüben

vor dem Kunsthaus Reitbahn 3 unter freiem Himmel bei jedem Wetter

für Jede/Jeden: Solisten, Paare, Familien, alt, jung, fit oder unfit

für umsonst, für zum Spaß

wer möchte, kann sich gerne im Stile der 30/40er kleiden

„A problem is a chance for you to do your best.“

Duke Ellington

Schon gewusst?

Entstanden in den 1920er Jahren im multikulturellen „Savoy-Ballroom" in Harlem bezeichnet „Swing“ eine ganze Familie von Tanzstilen, die während der Kriegsjahre der 30er und 40er ihre Blütezeit erlebten. Vom Charleston zum Jazz über Lindy Hop bis zum Rock 'n' Roll spannt sich diese Ära, die gerade weltweit eine Renaissance erlebt und bei der Lebensfreude uns Selbstironie an erster Stelle stehen.

Solo-Elemente sind ein wesentlicher Bestandteil des Swing, womit es auch in der gegenwärtigen Situation möglich ist, einzelne Schritte unter Einhaltung der Abstandsregeln einzuüben, um sie später zum "Social-Dance" zusammenzuführen.