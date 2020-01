Let's talk about birth

Ein Abend für werdende Väter (nicht nur für Erstlingsväter und egal in welcher Schwangerschaftswoche). Nur in der Männerrunde spricht Doula Nina Korth aus Ammerbuch alle gewünschten Fakten und Themen rund um die Geburt an. Hier dürfen die Männer alle Fragen stellen und auch ihre eventuellen Ängste ansprechen. Nina Korth, selbst Mutter von fünf Kindern und mentale Geburtsbegleiterin, beantwortet Fragen offen und ehrlich, gibt Tipps, erklärt den Zusammenhang von Oxytocin und Wehen und was die Männer für sich und ihre Frauen tun können.