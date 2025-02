Let's talk about ... Gert und Uwe Tobias

Führung und Gespräch mit Kunstvermittlerin Gabi Eisensteck-Heller

Wie gelingt es Gert und Uwe Tobias aus der Zeichnung und dem Holzschnitt großformatige Werke zu schaffen, die wie Malerei wirken? Welche Rolle spielt der Computer bzw. Photoshop dabei? In engem Austausch lassen die Zwillinge fantastische Welten entstehen, die sich sowohl auf traditionelle Volkskunst, als auch auf die Kunstgeschichte beziehen. Die bestehenden Bilder transformieren sie in unsere heutigen Lebenswelten. Der fachlich begleitete Spaziergang durch die Überblicks-Ausstellung lässt uns eintauchen in den surrealen Kosmos der beiden Brüder. Anschließend können wir uns im CAFÉ KUNSTHALLE bei einem Getränk in lockerer Atmosphäre austauschen und gemeinsam weiter fantasieren.