Konzert - Mike Müllerbauer Mitmachkonzert "Jeder ist willkommen!" Mitmachen statt nur dabei sein!

Freche christliche Songs mit Herz und Köpfchen, viel Groove und Lebensfreude“, schreibt der „Nordbayerische Kurier“. „Prickelnd wie ein Feuerwerk ... Mike Müllerbauer trifft den Nerv der Kinder von heute ...“. Und das Feedback eines begeisterten Familienvaters lautet: „Mit eurer Musik und den tollen Texten können wir als Eltern unseren Kindern christliche Werte vermitteln und dabei so richtig Spaß haben.“ In seinem aktuellen Programm „Jeder ist willkommen!“ hat der Musiker viele eingängige Songs seiner neuen CD „Das alles bist du!“ im Gepäck. Aber auch seine beliebtesten Lieder, die in vielen Kinderzimmern, Kirchen, Schulen und Kindergärten nicht mehr wegzudenken sind, werden abgefeiert.