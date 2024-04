Mit dem schwäbischen Charme eines echten Halbitalieners beschreibt Heinrich del Core in seinem „Best Of“-Programm die schönsten und lustigsten Geschichten der letzten 10 Jahre, quasi das „Tüpfelchen auf dem i“.

Alltägliche Kuriositäten werden so detailgetreu und so plastisch erzählt, dass man glaubt, selbst dabei gewesen zu sein. Hinreißend komisch und voller Selbstironie trifft er zielsicher den Geschmack des Publikums und zieht es in den Bann seiner eigentlich normalen alltäglichen Geschichten.

Sei es über verrutschte Gesichtshälften beim Zahnarzt, romantisch essen gehen im Urlaub ohne die Kinder (eigentlich eine gute Idee), die Begegnung mit einem Dusch-WC, oder was mit Männern passiert, wenn die Frau in die Wechseljahre kommt.

Und nicht zu vergessen die Auswirkungen, wenn schwäbisch mit der Grammatik kollidiert … und vieles mehr.

Alles wird erst durch seine witzige Schilderung zur kuriosen, teils absurden Begebenheit, wenn er dem Publikum mal lauthals lachend, mal leise schmunzelnd, den alltäglichen Irrsinn, den jeder kennt, vor Augen führt.

Ein unvergleichlicher Mix aus Situationskomik, Charisma und Sprachwitz.

Denn eins ist dem halben Restitaliener Heinrich del Core wichtig: Mit wahren Begebenheiten des Alltags sein Publikum einen ganzen Abend lang bestens zu unterhalten!