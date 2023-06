Let the Bright Seraphim

Trompete, Orgel und eine glockenklare Sopranstimme versprechen immer strahlend-festliche Klänge.

Kultursommerbesucher kennen den Namen Himpsl vor allem von der Unterbiberger Hofmusik und von Bavaschoro. Xaver Maria Himpsl kann aber auch klassisch – und wie!

Für das Konzert in Schöntal hat der sympathische Münchner vor allem barocke Werke ausgesucht. Zum Beispiel eine der berühmten Cello Suiten von Johann Sebastian Bach arrangiert für Trompete – sicherlich ein beispielgebender Hörgenuss. Die d-Moll Sonata von William Babell ist ein eher seltenes Werk, wobei das Te Deum von Marc-Antoine Charpentier oder das D-Dur Konzert von Telemann dafür bekanntere Werke sind. Elisabeth Daiker wird u.a. das Titelstück von Händel darbieten oder Jauchzet Gott in allen Landen von Bach sowie Alla tromba della Fama von Baldassare Galuppi. Zwischen das Barockrepertoire schummelt das Trio aber auch gerne Filmmusik, Musical-Hits oder Popsongs. Und wie ein brasilianischer Choro in dieser Besetzung klingen kann, darauf können Sie durchaus gespannt sein.