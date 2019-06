Let the Good Times Roll

In toller Atmosphäre unter Bäumen mit einem guten Glas Wein entspannt Musik genießen: Beim Stadtfest präsentieren das d.a.i. und der Jazzclub Tübingen auf einer stimmungsvollen Bühne beim Nonnenhaus wieder eine abwechslungsreiche und groovende Mischung aus Jazz und Blues, Jung und Alt, Nah und Fern, kulinarischen und musikalischen Leckerbissen.

Dieses Jahr heißt es am Samstag Abend, „the d.a.i. proudly presents“: Lukas Pfeil & Band mit ihrem Programm Memories of New York.

Genauere Informationen zum weiteren Programm auf der gemeinsamen Bühne finden Sie auf www.jazzclub-tuebingen.de und www.dai-tuebingen.de