LET THE SKY FALL - The BOND Concert Show

Thomas Borchert und Navina Heyne begeben sich in ihrer brandneuen Show auf eine spannende musikalische Blockbuster-Zeitreise durch über sechs Jahrzehnte James Bond. Augenzwinkernd moderiert und mit komödiantischen Einlagen gespickt, kommen alle BOND-Fans auf ihre Kosten, wenn die beiden Musicalstars mit Stimmgewaltiger Power Songs wie "Diamonds Are Forever", "Goldeneye", oder "No Time To Die" zum Besten geben und sich dabei nicht nur über die Frage nach dem besten BOND-Darsteller streiten, sondern sich auch mal den einen oder anderen Song gegenseitig abluchsen - wenn nötig unter vorgehaltener Waffe...

Dieser 007-Abend ist alles andere als 0815 und hat die Lizenz zum rocken!