Vor über 10 Jahren feierte das Capitol mit seinem Flower Power Konzert „Here comes the Sun“ den Sommer der Liebe. Love, Peace, Happiness mit den großen Songs der Zeit und dem Lebensgefühl der Hippies. Fünf Jahre später gab es eine Neuauflage des beliebten Konzerts. Bei „Here comes the Sun again“ verwandelten Sascha Kleinophorst, Bernd Nauwartat, Marion La Marché und Susanne Back mit der fantastischen Capitol Band das alte Lichtspielhaus in ein zweites Woodstock.

Diese Show ist die mit Abstand am längsten gespielte Show im Capitol.

Im vergangenen Jahr waren erneut fünf Jahre vergangen und wir haben die Flower Power Show rundumerneuert. Mit „Let The Sunshine In“ bringen wir Sonne in den grausten Alltag. Zu hören sein werden Songs der Hippie-Generation, in einem farbenfrohen Bühnensetting. Wiederholungstäter und neue Besucher sind herzlich willkommen!

„Let the sunshine in and don’t forget to wear some flowers in your hair“