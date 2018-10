Der SV Heilbronn am Leinbach präsentiert das diesjährige Showprogramm der Showtanzgruppe Let’s Dancein der Gemeindehalle Frankenbach: Let‘s Dance – Bis(s) zum Ball. Vorstellungen sind am Freitag, den 09.11 um 20 Uhr und Samstag, den 10.11 um 20 Uhr. Einlass ist eine Stunde vorher.

Karten gibt es im Vorverkauf über Karina Gurr unter 07066-1766, Alexandra Fronius unter 07131-484976, Stephanie Paetow unter 07066-1356, Bettina Schmidgall unter 07066-9122576 und bei Marina Heinrich Schreibwaren unter 07131-485797 oder an der Abendkasse mit Aufpreis. Showkarten kosten im Vorverkauf 12€ und an der Abendkasse 15€.

Die Show begibt sich in eine Zeit in der man noch an Blutsauger glaubt, aber keine Beweise für ihr Dasein hat. Dies will der Professor mit seinem jungen Studenten ändern und begibt sich in das verschneite Transsilvanien. Dabei kommen sie in einen Schneesturm und verlieren sich. Als der Student seinen Professor wieder findet ist er eingefroren. Um ihn aufzutauen bringt er ihn in ein Wirtshaus. Der aufgetaute Professor beginnt gleich Fragen an die Wirtsleute zu stellen und erfährt immer mehr über das Dasein der Blutsauger. Allerdings streiten sie dieses ab, doch in den nächsten Tagen kommt es zu Vorfällen die nicht erklärbar sind und der Professor vermutet nur eins dahinter: Das waren die Blutsauger. Ob sie es schaffen die Wahrheit herauszufinden sehen sie bei Let’s Dance – Bis(s) zum Ball!