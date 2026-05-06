Letters from Nowhere & Hans Fickelscher

Das deutsch-norwegische Trio wurde kurz vor der Pandemie an der Musikhochschule Kopenhagen gegründet und gilt heute als herausragendes Beispiel der jungen innovativen europäischen Jazzszene.

Die Musik verbindet komponierten und improvisierten Jazz mit akustischem Spiel und Live-Elektronik. Während der Pandemie entwickelte sich zudem eine enge Zusammenarbeit zwischen Pianistin Clara Vetter und Schlagzeuger Hans Fickelscher. Die Musik des Quartetts bewegt sich zwischen fein verwobenen Kompositionen und offenen, auch elektronisch verfremdeten Improvisationen.

Clara Vetter (Piano, Sampler), Havard Nordberg Funderud (Gitarre, Sampler), Petter Asbjornsen (Kontrabass, Sampler) und Hans Fickelscher (Drums, Electronics)