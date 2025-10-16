Letters From Nowhere

In einem gemeinsamen Dropboxordner die neuesten Kreationen der anderen vorzufinden und bei der Arbeit daran wieder neue Inspiration in die Runde geben zu dürfen, fühlte sich an wie eine innige Brieffreundschaft.

Schließlich entwickelten sie ein Konzept, um ihre digitale Arbeit auf Distanz in eine Liveperformance zu übersetzen. Während Vetter ein Konzert in Kopenhagen spielte, steuerten Funderud und Asbjørnsen von Oslo aus über ein Zoom-Meeting ihren Computer. So konnten die Kollegen eigene Aufnahmen auf der Kopenhagener Bühne hörbar machen, die während der Kompositionsprozesse entstanden waren. Vetter improvisierte live mit diesen abgespielten Samples und auf diese Weise gelang es der Band, Raum- und Zeit-Konventionen zu überschreiten.

Nun, da sich die Band glücklicherweise wieder am selben Ort treffen kann, werden die neuen Elemente in das Zusammenspielen integriert.