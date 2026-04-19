LETTERS SENT HOME gehen auf ihre erste Headliner-Tournee durch heimatliche Gefilde: Am 14. Mai macht das deutsche Alternative-Rock-Quartett in Stuttgart im Goldmark's Station.

Nach ihrer Support-Tour mit der Modern-Metal-Band From Fall To Spring in Europa sind LETTERS SENT HOME nun bereit, selbst im Rampenlicht zu stehen und ihren energiegeladenen Alternative-Rock-Sound Fans in ganz Deutschland zu präsentieren. Wobei die kürzlich veröffentlichte Platte "Forever Undone" die sich ständig weiterentwickelnde Vielseitigkeit von LETTERS SENT HOME zeigt. Auf dem Album sind auch Gastbeiträge von Dead Lakes, Royalist, Pentastone, Chris Zuehlke, Cmaxlink, Luna Kills und anderen zu hören.