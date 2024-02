Konzert der Lehrkräfte

Die Lehrkräfte der Musikschule sind nicht „nur“ Lehrerin und Lehrer, sondern auch ausübende Künstler. Aus Liebe zur Musik, aus Begeisterung für das eigne Instrument haben sie den Musikerberuf ergriffen. Viele von ihnen konzertieren regelmäßig als Solisten und Orchestermitglieder weit über Schwäbisch Gmünd hinaus.

Die Ouvertüre bildet ein Quartett in einer fast einzigartigen Besetzung mit Flöte, Viola, Gitarre und Violoncello, das gleich zwei Komponisten aufweist. Ein heute nicht mehr bekannter Komponist namens Matiegka hat es als Trio komponiert, kein geringerer als Franz Schubert hat das Werk mit einer Violoncello-Stimme zum Quartett ergänzt. Mit Unbekanntem geht es weiter: ein Trio für die aparte Besetzung Horn, Klarinette und Klavier von Franz Lachner, gefolgt von einem guten Bekannten: Mozart, allerdings in neuem Gewand, nämlich in der Besetzung für vier Gitarren. Die Lehrkräfte des Fachbereichs Streichinstrumente haben sich zu einem kleinen Orchester zusammengefunden und spielen mit einem schwungvollen Werk des Altmeisters Vivaldi auf. Temperamentvoll geht es mit drei Tangos von Piazzolla weiter und dann folgt der Auftritt zweier Kolleginnen aus der Elementaren Musikpraxis, die demonstrieren, dass ihr Fachgebiet viel mehr als die Musikalische Früherziehung beinhaltet. Ein Satz aus der großen Sonate für Flöte und Klavier von Prokofiev schließt sich an, bevor die Jazzer zum Finale aufspielen