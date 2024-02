USA - Im Herzen des Westens

Der wilde Westen – Synonym für harte Cowboys, edle Indianer, Revolverhelden und den Goldrausch von 1849! Und das alles in einer Naturkulisse, die zu den grandiosesten unserer Erde zählt. Was ist geblieben? Heiko Beyer machte sich in vielen Reisen auf die Suche nach dem Wesen des wilden Westen.

Viele der berühmten Nationalparks liegen auf seinem Weg: In der Sierra Nevada sind es der Yosemite- oder der Sequoia–Nationalpark mit ihrer intakten Natur, mit den berühmten Riesenbäumen, den großartigen Bergkulissen, mit ihren bizarren Granitblöcken und romantischen Wasserfällen. Oder – viel weiter im Süden – der gigantische Grand Canyon und sein „kleiner Vetter“, der Bryce Canyon mit seinen bizarren Felsnadeln.

Ein Portrait des amerikanischen Westens wäre jedoch unvollständig, würde man sich auf die phantastische Natur beschränken. Es sind die Menschen mit ihrer typisch amerikanischen Offenheit, die viel vom Reiz dieser Gegend ausmachen. San Francisco - die Stadt der Golden-Gate-Bridge – ist eine Westküstenstadt, die diese Toleranz widerspiegelt. Sensibel zeichnet Heiko Beyer das Portrait der bekanntesten Drag Queen von San Francisco Donna Sachez. Er trifft in Las Vegas auf Brendan Paul, den berühmtesten Elvis-Imitator und mischt sich in der Wüste Nevadas unter die Künstler des Burning-Man-Festivals.

Die lange Reise endet schließlich im Nordwesten, wo Heiko Beyer Einladungen auf eine traditionelle Cowboy-Ranch und in Indianerreservate erhält. Dadurch inspiriert macht er sich auf eine Spurensuche nach dem Erbe des Nez-Perce-Häuptlings Chief Joseph, einer der berühmten Persönlichkeiten der Indianerkriege. Der Yellowstone Nationalpark prägt hier die Landschaft, in dessen Zentrum die faszinierenden Naturphänomene ausbrechender Geysire und kochender Schlammpötte stehen.

Mit großer Sensibilität bei der Musikauswahl und mit seinem einfühlsamen Geschick, Atmosphären einzufangen, hat Heiko Beyer eine überzeugende Liebeserklärung an den Westen der USA geschaffen.

USA: Livevortrag, Digitalprojektion Standbild und HD-Video, Länge: ca. 100 min.