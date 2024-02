Musiktheater: "John Cranko Schule"

Ballett-Gala

John Cranko Schule

Samstag, 9. März 2024

19 Uhr, Congress-Centrum Stadtgarten

Als John Cranko 1961 nach Stuttgart kam, führte er die Ballettkompanie der Württembergischen Staatstheater, das heutige Stuttgarter Ballett, innerhalb kurzer Zeit zu Weltruhm. Crankos Idee, in Stuttgart eine Ausbildungsstätte für Nachwuchstänzer zu schaffen, die in engem Kontakt mit der Ballettkompanie ausgebildet werden sollten, ist 1971 Wirklichkeit geworden. Erstmals in Westdeutschland wurde eine kontinuierliche Ausbildung für klassischen Tanz von der Grundausbildung bis zum Berufsabschluss geschaffen. 1973 bekamen die beiden letzten Klassen, die sogenannten Theaterklassen, den Status einer Staatlichen Ballettakademie/Berufsfachschule. Damit bot die John Cranko Schule als einzige in Westdeutschland eine vollständige Ausbildung in klassischem Tanz mit staatlichem Diplom. Seit 1999 steht die dem Stuttgarter Ballett angegliederte John Cranko Schule unter der Direktion von Tadeusz Matacz. Sie ist eine der renommiertesten Ballettschulen der Welt.