VHS Kino Französisch - La Syndicaliste - Die Gewerkschafterin

Maureen Kearney wird gefesselt in ihrer eigenen Wohnung aufgefunden. Vom Täter fehlt jede Spur. Die Ermittler arbeiten unter Hochdruck, denn sie war dubiosen Geschäften in der Atomindustrie auf der Spur. Durch neue Indizien steht plötzlich der Überfall in Frage und Maureen wird vom Opfer zur Verdächtigen.

Basierend auf einer wahren Geschichte zeigt der packende Verschwörungsthriller den Kampf einer unerschrockenen Frau gegen einen vermeintlich übermächtigen Gegner.

Ein Film von Jean-Paul Salomé, Frankreich, Deutschland, 2022, 122 min., OmU

Veranstaltungsort: Kino Traumpalast Schwäbisch Gmünd