Das Thema »Frauen in der Kunst« ist vielfältig und geht den Rollenbildern in Vergangenheit und Gegenwart auf den Grund. Wir beschäftigen uns in der Führung mit den Fragen nach der Rolle der Frau in der Kunst und warum viele kreative Frauen, trotz großer und bemerkenswerter Werke, kaum gewürdigt wurden und zum Teil in Vergessenheit geraten sind.

In der Ausstellung werden hierzu ausgewählte Exponate aus verschiedenen Jahrhunderten besprochen und es wird versucht diese Fragen aufzuklären.