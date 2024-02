ZIGANIMO

Musik von hier und anderswo

ZIGANIMO ist ein Kunstwort aus ungarisch czigany für „fahrendes Volk“ und italienisch animo für die männlichen Aspekte der Seele.

Ganz im Sinne dieser Musizier-Auffassung, getrieben von Fernweh, Leidenschaft und überbordender Lebensfreude, lässt das Dresdner Trio verschiedene Musiktraditionen im Spiegel der eigenen Sehnsucht neu erklingen. Dabei generieren diese schrägen Vögel ein schillerndes Repertoire, welches bei aller Vielfalt durch die Hingabe und Persönlichkeit der Musiker seinen authentischen Duktus erhält.

Das aktuelle Programm, in dem sie ihre neue CD mit dem Titel einer Vertonung des bekannten Gedichtes „Under der Linden“ von Walther von der Vogelweide vorstellen, bleibt dem alten Motto „Musik von hier und anderswo“ treu, nur dass der Schwerpunkt diesmal im „hier“ liegt. So sind es neuerdings vor allem Lieder in unserer Muttersprache, die die Band in der ihr eigenen Weise weltmusikalisch arrangiert und darbietet: Volkslied-Bearbeitungen, vertonte Lyrik aller Epochen von mittelhoch bis abgrundtief.

Ekkehard Floß – Geige, Gitarre, Gesang

Guido Richarts – Kontrabass, Gesang

Daniel Nikolas Wirtz – Gitarre, Mandoline