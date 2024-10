Letzte Hilfe Kurs

Ein Kurs für interessierte Bürgerinnen und Bürger, die lernen möchten, was sie für die Ihnen Nahestehenden am Ende des Lebens tun können und die sich mit den Themen „Begleiten und Umsorgen am Lebensende, Tod und Sterben“ auseinandersetzen wollen. Wir werden in verschiedenen Modulen Grundwissen und einfache begleitende praktische Maßnahmen vermitteln, um sie zu befähigen, sich Sterbenden zuzuwenden und so an der allgemeinen Palliativversorgung teilzuhaben. Denn Zuwendung ist das, was wir alle am Ende des Lebens am meisten brauchen.

Kontaktdaten für die Anmeldung: E-Mail: hospizgruppe-kwh@evk-lb.de, Telefon: 07154-822027