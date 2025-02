Letzte-Hilfe-Kurs

Am Ende wissen, wie es geht Das Lebensende und Sterben unserer Angehörigen, Freunde und Nachbarn macht uns oft hilflos, denn uraltes Wissen zum Sterbegeleit ist mit der Industrialisierung und Individualisierung in der Gesellschaft und in den Familien schleichend verloren gegangen. Um dieses Wissen zurückzugewinnen, bieten wir den Kurs „Letzte Hilfe“ an. Der Abschied vom Leben kann schwierig sein. Deshalb braucht es, wie auf allen schweren Wegen, jemanden der den Sterbenden die Hand reicht. Diese Hand zu reichen erfordert nur ein bisschen Mut und Wissen. In unseren Letzte Hilfe Kursen vermitteln wir beides. Im Kurs sprechen wir über Sterben als einen Teil des Lebens. Hinweise, wohin man sich wegen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung wenden kann, sind ebenfalls Inhalt des Kurses.