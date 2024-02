HIT ME ONE MORE Time

In diesem Sinne heißen wir am 02.03.24 unsere bezaubernde Bretterfee Tommahawk Music nochmals in unserem Technowohnzimmer willkommen.

Tommahawk Music, Manu Wiese b2b Tim Finest, Madame Mim und Heiz werden euch mit ihrer einzigartigen Mischung aus Techno-Tracks mit scheppernden Bässen mal richtig den Arsch versohlen.

3... 2… 1… Rück dir die Friese zurecht und lasst die wilde Luzi losgehen! Wir sehen uns am 02.03.24, wenn es heißt AUSUWEZEICHEN - Hit me one more time!