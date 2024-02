Wie kann ich auch ohne medizinische Kenntnisse in der letzten Lebensphase hilfreich sein?

„Letzte Hilfe“ richtet sich an alle Interessierten, die sich über die Themen rund um die Palliativversorgung, das Sterben und den Tod und informieren wollen. Der Kurs ist das Basiswissen für eine sorgende Gesellschaft und wendet sich in erster Linie an Menschen ohne Fachkenntnisse!

Der Kurs besteht aus vier Unterrichtseinheiten zu jeweils 45 Minuten. Die Moderation erfolgt durch erfahrene und zertifizierte KursleiterInnen mit Erfahrung in der Hospiz- und Palliativversorgung.

Inhalte sind:

Modul 1: Sterben als ein Teil des Lebens

Modul 2: Vorsorgen und entscheiden

Modul 3: Leiden lindern

Modul 4: Abschied nehmen

Wir vermitteln Grundwissen und ermutigen dazu, sich Schwerkranken und Sterbenden intensiv zuzuwenden. Ganz praktisch zeigen wir auf, welche körperlichen, seelischen und geistigen Prozesse beim Sterben auftreten können, wie man dieses Leid konkret lindern kann. Mit diesem Basiswissen können Sie den Mut haben, ihre Angehörigen bis zum Tod zu Hause zu betreuen.