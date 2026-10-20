Letzte Lieder - Der Soundtrack des Lebens

Stefan Weiller und andere

„Letzte Lieder“ ist ein berührendes Kultur- und Erinnerungsprojekt, das Menschen über eine Erfahrung verbindet, die uns alle betrifft: die Endlichkeit des Lebens.

Im Mittelpunkt stehen die Lieder, die Menschen am Lebensende, als besonders wichtig für ihr Leben benannt haben. Sie erzählen von Liebe und Verlust, von Hoffnung und Trost, von Aufbrüchen und Abschieden. Aus diesen persönlichen Erinnerungen entsteht ein außergewöhnlicher Abend aus Musik, Geschichten und Begegnungen.

Professionelle Künstlerinnen und Künstler gestalten den Abend gemeinsam mit einem eigens gegründeten Projektchor aus Böblingen und Umgebung. Veranstalterin ist die Evangelische Kirche Böblingen – Kirche on Top in Kooperation mit dem Hospizverein Region Böblingen-Sindelfingen e. V., dem Ökumenischen Hospizdienst Böblingen und dem Hospiz in der Mitte – Region Böblingen-Sindelfingen.

Das Projekt verbindet Kultur, gesellschaftlichen Dialog und Hospizarbeit. Es schafft einen offenen Raum für Themen, die oft verdrängt werden, und zeigt zugleich, was Menschen trägt: Erinnerungen, Beziehungen, Musik und Gemeinschaft.