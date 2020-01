LeuchtSchrift der Nacht

ROBIN HIRTE (Truth Tracks Records)

AMAN (Gryphon / Bukowski-live)

MORITZ SCHEIT (Damaged Rec)

Wenn der Tag sich verabschiedet können wir den Teil in uns heraufbeschwören, der nicht funktionieren muss, sondern nur genießen will. Das Versprechen der Nacht klingt nach unberechenbarkeit und Abenteuer. Leuchtschriften funkeln auf, schimmern gegen das Schwarz und Grau. Jetzt fällt es leicht, Gefühle in Blicke zu übersetzten. Noch tanzen gehen? Warum nicht. Die Nacht, der Club und unsere DJ´s flüstern: Komm mit, kopfüber bis ins Morgengrauen.