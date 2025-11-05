Leuchtstoff auf „Tour 2025“: Das Debütalbum „flüchtig“ live erleben

Leuchtstoff geht mit seiner Band im November 2025 auf erste Headline Tour, um das langersehnte Debütalbum „flüchtig“ live zu präsentieren und bringt dabei neue Songs auf die Bühnen Deutschlands & Österreichs.

„Flüchtig“ ist ein Album voller Kontraste. Es fängt das Schöne im Vergänglichen ein und kreiert eine Soundwelt, die geprägt von den künstlerischen Einflüssen des Berliner Musikers ist.

Die „Tour 2025“ startet am 02.11. in München und führt die 5 köpfige Band durch insgesamt 8 Städte mit dem Tourfinale in ihrer Heimatstadt Berlin.